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На участке трассы «Байкал» Иркутской области восстановили движение

На участке трассы «Байкал» Иркутской области восстановили движение
Общество,  Фото:pixabay.com
Движение возобновлено в штатном режиме с 13.18

14 октября с 13:18 на 135-м км автодороги Р-258 «Байкал» Иркутск - Улан-Удэ - Чита движение автомобилей осуществляется в штатном режиме.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее на этом участке движение было временно приостановлено из-за ДТП.

При возникновении ЧС на трассе Р-258 «Байкал» необходимо звонить по телефонам: 112 (единый номер экстренных служб) и дежурного диспетчера ФКУ Упрдор «Южный Байкал» +7(3012)-22-07-24.
трасса движение

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