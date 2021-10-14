Движение возобновлено в штатном режиме с 13.18
14 октября с 13:18 на 135-м км автодороги Р-258 «Байкал» Иркутск - Улан-Удэ - Чита движение автомобилей осуществляется в штатном режиме.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее на этом участке движение было временно приостановлено из-за ДТП.
При возникновении ЧС на трассе Р-258 «Байкал» необходимо звонить по телефонам: 112 (единый номер экстренных служб) и дежурного диспетчера ФКУ Упрдор «Южный Байкал» +7(3012)-22-07-24.
На участке трассы «Байкал» Иркутской области восстановили движение
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