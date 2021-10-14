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Мэрия Иркутска обновила свой сайт

Мэрия Иркутска обновила свой сайт
Общество,  Фото:администрация Иркутска
На новом интернет-портале можно заметить много отличий от старой версии

В Иркутск обновлён портал администрации города. Он работает по прежнему адресу: admirk.ru.

–Разработчики внедрили новую структуру пользовательских интерфейсов, применили адаптивный дизайн. Теперь до любых материалов, размещенных на портале, – несколько кликов. Просмотреть их можно с различных устройств: с компьютера, смартфона или планшета, – рассказал заведующий сектором по работе с веб-порталом организационно-аналитического отдела управления по информационной политике аппарата администрации города Иркутска Юрий Мордвинов.

Для посетителей на новом портале организован поиск: найти нужные новости можно, установив фильтр по диапазону дат или отрасли. Претерпел изменения раздел новостей: теперь, прочитав текст, можно посмотреть видео, а также скачать в высоком разрешении иллюстрации и фотографии. Делиться новостями можно в социальных сетях, а чтобы получать их в числе первых, достаточно оформить подписку.

В разделе «Ограничения движения», где публикуется информация о запретах и ограничениях движения по улицам Иркутска, появилось визуальное сопровождение: участки дорог отмечены на Яндекс-картах. Кроме того, можно воспользоваться дополнительным функционалом: например, посмотреть, как далеко от указанного места находится ваш автомобиль.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, работа по совершенствованию портала продолжится.
Иркутск сайт интернет мэрия

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