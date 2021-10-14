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В Бурятии военные инженеры будут бороться с «диверсантами»

В Бурятии военные инженеры будут бороться с «диверсантами»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они отработают задачи инженерного обеспечения войск

В Бурятии в рамках контрольной проверки состоится тактико-специальное учение (ТСУ) с подразделениями инженерных войск Восточного военного округа по организации инженерного обеспечения войск. Военнослужащие отработают комплекс мероприятий по противодействию диверсионно-разведывательным группам условного противника.

- В ходе практической части ТСУ специалисты инженерных войск отработают задачи по проведению инженерной разведки местности с использованием современных образцов техники и вооружения, в том числе по поиску взрывоопасных предметов с применением миноискателей «Коршун» и минно-розыскных собак для подготовки путей движения и маневра войск, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Также военные инженеры проведут тренировки по разминированию местности и объектов. В частности, по дистанционному подрыву различных взрывных устройств, по установке инженерных заграждений, по проделыванию проходов в завалах при помощи тяжёлой инженерной техники с использованием инженерных машин разграждения ИМР-3.

Кроме того, военнослужащие усовершенствуют практические навыки по инженерному оборудованию района сосредоточения и возведению фортификационных сооружений для занятия обороны.
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