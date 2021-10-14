Движение приостановлено из-за дорожной аварии
14 октября с 12:38 на 135-м км автодороги Р-258 «Байкал» Иркутск - Улан-Удэ - Чита движение автомобилей временно приостановлено. Причина: ДТП.
Об открытии движения будет сообщено дополнительно.
- При возникновении чрезвычайной ситуации на трассе Р-258 «Байкал» необходимо звонить по телефонам: 112 (единый номер экстренных служб) и дежурного диспетчера ФКУ Упрдор «Южный Байкал» +7(3012)-22-07-24, - напомнили в ФКУ Упрдор «Южный Байкал».
На участке трассы Р-258 «Байкал» в Иркутской области временно закрыто движение
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