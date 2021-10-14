Мужчина написал письмо в адрес руководства
В адрес ГУ МВД России по Иркутской области поступило обращение от жителя Иркутского района со словами благодарности сотруднику полиции. последний оперативно разыскал правонарушителя и примирил двух участников конфликта.
В сентябре мужчина, получивший травмы после дорожного инцидента, закончившегося рукоприкладством, обратился в отдел полиции № 3 межмуниципального управления МВД России «Иркутское».
Участковый уполномоченный Евгений Гаращук, ознакомившись с материалами дела, вник в ситуацию и установил личность второго участника в кратчайшие сроки.
В результате проведённой им работы стороны примирились и конфликт был исчерпан, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
- Полагаю, что именно такие сотрудники, как Евгений, способствуют раскрытию преступлений и установлению порядка на территории Свердловского района города Иркутска, - написал автор обращения.
Иркутянин поблагодарил полицейского за разрешение конфликта
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Инцидент произошёл сегодня ночью
Движение приостановлено из-за дорожной аварии
Мужчина написал письмо в адрес руководства
За всё время работы мобильных групп проверено свыше 6,5 тысяч транспортных средств
В регионе проходила операция «Мак-2021»
Теперь музыкальная группа сможет давать концерты
Также осуждённые будут изготавливать изделия из массива древесины
Мужчине продали спиртное после 23:00
Строительство планируют завершить до 20 декабря
Всего убрано свыше 90% овощей
Вопрос находится на контроле прокуратуры
Он переходит в крупную бизнес-структуру
Объект планируется сдать в конце года
Нора глубокая, достать щенков сможет только спасатель
Покупательница не собиралась возвращать ни деньги, ни товар