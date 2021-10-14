Иркутянин поблагодарил полицейского за разрешение конфликта

Общество, Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Мужчина написал письмо в адрес руководства



В адрес ГУ МВД России по Иркутской области поступило обращение от жителя Иркутского района со словами благодарности сотруднику полиции. последний оперативно разыскал правонарушителя и примирил двух участников конфликта.



В сентябре мужчина, получивший травмы после дорожного инцидента, закончившегося рукоприкладством, обратился в отдел полиции № 3 межмуниципального управления МВД России «Иркутское».



Участковый уполномоченный Евгений Гаращук, ознакомившись с материалами дела, вник в ситуацию и установил личность второго участника в кратчайшие сроки.



В результате проведённой им работы стороны примирились и конфликт был исчерпан, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



- Полагаю, что именно такие сотрудники, как Евгений, способствуют раскрытию преступлений и установлению порядка на территории Свердловского района города Иркутска, - написал автор обращения.

