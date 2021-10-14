В городе продолжается месячник чистоты
В столице Бурятии чище и краше станет одна из главных городских достопримечательностей – парк «Мемориал Победы». 13 октября студенты Улан-Удэнского торгово-экономического техникума, Бурятского хореографического колледжа и Бурятского лесопромышленного колледжа очистили парк от видового мусора и сухой листвы.
- Нас здесь около 70 человек, думаю, такой большой и дружной компанией мы быстро справимся и облагородим парк. Призываю всех не мусорить, всегда убирать за собой и по возможности принимать участие вот в таких общегородских субботниках, – обратился к горожанам один из студентов Бурятского лесопромышленного колледжа.
Это уже 21-я экологическая акция в Советском районе Улан-Удэ, проводимая в рамках месячника чистоты. Сотрудники организаций, школьники, студенты и неравнодушные граждане очистили территории на набережной реки Селенга, на склоне вблизи памятника Гэсэру, на улице Димитрова и других.
- Месячник чистоты у нас проводится два раза в году, перед зимой и после зимы. И я советую всем гражданам, по возможности, принимать в нем участие, потому что тот, кто хоть раз принял участие в субботнике, никогда больше не будет бросать мусор в общественных местах мимо урны, - заявила сотрудница администрации Советского района Ольга Тумурова.
Месячник стартовал 27 сентября, и за это время в Советском районе собрали более 500 кубических метров мусора. Экологические акции продлятся до 23 октября – в этот день пройдёт общегородской субботник, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.
В Улан-Удэ студенты ссузов очистили мемориал Победы
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В городе продолжается месячник чистоты
Раненого ястреба нашёл на своём балконе житель Краснокаменска
Он поможет разгадать тайну вспышек на Солнце
Жительница Кижингинского района победила во всероссийском конкурсе
Мемориал также посвящён героям России Евгению Эпову и Виктору Тюрикову
На новом интернет-портале можно заметить много отличий от старой версии
Дальневосточников с госнаградами поздравил полпред президента в ДФО
Победителями стали команды Бурятского госуниверситета
Выпавший гаджет подобрал молодой человек
Также средства пойдут на оказание помощи пострадавшим от стихии
Большую часть пути он преодолел пешком
Мужчина хранил деньги в сапоге
Он отметил, что работники заповедного дела выполняют важную и ответственную миссию
Жители «сотых» микрорайонов смогут воспользоваться скидкой при пересадке с автобуса на трамвай и наоборот
Сообщается, что новый корпус будет строиться рядом со старым зданием