В Улан-Удэ студенты ссузов очистили мемориал Победы

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

В городе продолжается месячник чистоты



В столице Бурятии чище и краше станет одна из главных городских достопримечательностей – парк «Мемориал Победы». 13 октября студенты Улан-Удэнского торгово-экономического техникума, Бурятского хореографического колледжа и Бурятского лесопромышленного колледжа очистили парк от видового мусора и сухой листвы.



- Нас здесь около 70 человек, думаю, такой большой и дружной компанией мы быстро справимся и облагородим парк. Призываю всех не мусорить, всегда убирать за собой и по возможности принимать участие вот в таких общегородских субботниках, – обратился к горожанам один из студентов Бурятского лесопромышленного колледжа.



Это уже 21-я экологическая акция в Советском районе Улан-Удэ, проводимая в рамках месячника чистоты. Сотрудники организаций, школьники, студенты и неравнодушные граждане очистили территории на набережной реки Селенга, на склоне вблизи памятника Гэсэру, на улице Димитрова и других.



- Месячник чистоты у нас проводится два раза в году, перед зимой и после зимы. И я советую всем гражданам, по возможности, принимать в нем участие, потому что тот, кто хоть раз принял участие в субботнике, никогда больше не будет бросать мусор в общественных местах мимо урны, - заявила сотрудница администрации Советского района Ольга Тумурова.



Месячник стартовал 27 сентября, и за это время в Советском районе собрали более 500 кубических метров мусора. Экологические акции продлятся до 23 октября – в этот день пройдёт общегородской субботник, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.

