В Улан-Удэ выбрали лучших в ПДД

Общество, Фото: пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ

Школьники приняли участие в трёх этапах конкурса



На прошлой неделе в Улан-Удэ провели городской конкурс на личное первенство основ безопасного поведения на дороге «Я лучший в ПДД». Мероприятие прошло в детско-юношеском центре «Безопасное детство» при участии ГИБДД.



Всем конкурсантам предстояло пройти три этапа конкурса, включающие теоретические и практические задания на знание правил дорожного движения. На этапе «Фигурное вождение велосипеда» каждому из ребят нужно было продемонстрировать своё умение управления велосипедом. Этап «Правила дорожного движения» включал в себя решение экзаменационных вопросов. На третьем этапе «Оказание первой помощи» конкурсанты проходили тест по умению оказания первой помощи в неотложных ситуациях.



Как сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ, 12 октября прошла онлайн-церемония награждения призёров конкурса. Победителями по номинациям стали:



«Оказание первой помощи»



Девочки

Первое место – Елизавета В. (СОШ №22)

Второе место – Анастасия П. (СОШ №15)

Третье место – Сэсэг Ц. (СОШ №44)



Мальчики

Первое место - Алексей Б. (СОШ №8)

Второе место - Яков Б. (СОШ №65)

Третье место - Александр С. (СОШ №22)



«Правила дорожного движения»



Девочки

Первое место - Екатерина С. (СОШ №65)

Второе место - Светлана Ж. (СОШ №1)

Третье место - Лариса Х. (СОШ №22)



Мальчики

Первое место - Яков Б. (СОШ №65)

Второе место - Владислав М. (СОШ №1)

Третье место - Захар Ф. (СОШ №22)



«Фигурное вождение велосипеда»



Девочки

Первое место - Анастасия Щ. (СОШ №44)

Второе место - Норджунма Ш. (СОШ №8)

Третье место - Ульяна Б. (СОШ №15)



Мальчики

Первое место - Степан М. (СОШ №65)

Второе место - Владислав М. (СОШ №1)

Третье место - Александр С. (СОШ №22)

