Школьники приняли участие в трёх этапах конкурса
На прошлой неделе в Улан-Удэ провели городской конкурс на личное первенство основ безопасного поведения на дороге «Я лучший в ПДД». Мероприятие прошло в детско-юношеском центре «Безопасное детство» при участии ГИБДД.
Всем конкурсантам предстояло пройти три этапа конкурса, включающие теоретические и практические задания на знание правил дорожного движения. На этапе «Фигурное вождение велосипеда» каждому из ребят нужно было продемонстрировать своё умение управления велосипедом. Этап «Правила дорожного движения» включал в себя решение экзаменационных вопросов. На третьем этапе «Оказание первой помощи» конкурсанты проходили тест по умению оказания первой помощи в неотложных ситуациях.
Как сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ, 12 октября прошла онлайн-церемония награждения призёров конкурса. Победителями по номинациям стали:
«Оказание первой помощи»
Девочки
Первое место – Елизавета В. (СОШ №22)
Второе место – Анастасия П. (СОШ №15)
Третье место – Сэсэг Ц. (СОШ №44)
Мальчики
Первое место - Алексей Б. (СОШ №8)
Второе место - Яков Б. (СОШ №65)
Третье место - Александр С. (СОШ №22)
«Правила дорожного движения»
Девочки
Первое место - Екатерина С. (СОШ №65)
Второе место - Светлана Ж. (СОШ №1)
Третье место - Лариса Х. (СОШ №22)
Мальчики
Первое место - Яков Б. (СОШ №65)
Второе место - Владислав М. (СОШ №1)
Третье место - Захар Ф. (СОШ №22)
«Фигурное вождение велосипеда»
Девочки
Первое место - Анастасия Щ. (СОШ №44)
Второе место - Норджунма Ш. (СОШ №8)
Третье место - Ульяна Б. (СОШ №15)
Мальчики
Первое место - Степан М. (СОШ №65)
Второе место - Владислав М. (СОШ №1)
Третье место - Александр С. (СОШ №22)
В Улан-Удэ выбрали лучших в ПДД
Общество, Фото:
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