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В Забайкалье вылечили дикую хищную птицу

В Забайкалье вылечили дикую хищную птицу
Общество,  Фото:госветслужба Забайкальского края
Раненого ястреба нашёл на своём балконе житель Краснокаменска

В Забайкальском крае житель города Краснокаменск обратился на ветеринарную станцию района с необычным пациентом. Мужчина утром на своем балконе нашёл раненого ястреба. Ветврачи оказали помощь дикой птице, а после выпустили на волю.

- Проведён клинический осмотр. У птицы травмирована голова и повреждена гортань. Хищнику прописана интенсивная терапия, - рассказала начальник Краснокаменской станции по борьбе с болезнями животных Екатерина Шарыгина.

Ветврачи назначили пациенту антибиотики, противовоспалительные препараты и витамины. На время лечения птицу поместили в стационар, где сотрудники клиники следили за её питанием и состоянием здоровья.

Спустя несколько дней ястреб окреп. Ветврачи провели заключительный осмотр, после которого хищника выпустили на волю на выезде из города. Об этом сообщает государственная ветеринарная служба Забайкальского края.
Забайкальский край ветеринария ветеринарная служба птицы дикие животные

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