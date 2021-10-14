В Забайкалье вылечили дикую хищную птицу

Общество, Фото: госветслужба Забайкальского края

Раненого ястреба нашёл на своём балконе житель Краснокаменска



В Забайкальском крае житель города Краснокаменск обратился на ветеринарную станцию района с необычным пациентом. Мужчина утром на своем балконе нашёл раненого ястреба. Ветврачи оказали помощь дикой птице, а после выпустили на волю.



- Проведён клинический осмотр. У птицы травмирована голова и повреждена гортань. Хищнику прописана интенсивная терапия, - рассказала начальник Краснокаменской станции по борьбе с болезнями животных Екатерина Шарыгина.



Ветврачи назначили пациенту антибиотики, противовоспалительные препараты и витамины. На время лечения птицу поместили в стационар, где сотрудники клиники следили за её питанием и состоянием здоровья.



Спустя несколько дней ястреб окреп. Ветврачи провели заключительный осмотр, после которого хищника выпустили на волю на выезде из города. Об этом сообщает государственная ветеринарная служба Забайкальского края.

