В Иркутской области убрано более 98% картофеля

Всего убрано свыше 90% овощей



В Иркутской области завершается уборка картофеля, убрано 98,3% запланированных площадей или 3,1 тысячи гектаров, валовый сбор - 55,5 тысяч тонн, урожайность - 177,2 ц/га. Овощные культуры убраны на 90,9% площадей или на 757 га, собрано 21,1 тысяч тонн, урожайность – 277,9 ц/га. Масличные культуры убраны на площади 43,5 тыс. га, что составляет 76,6% от запланированных объёмов, валовый сбор – 79,8 тыс. тонн, урожайность 18,5 ц/га.



Об этом доложил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков на заседании оперативного штаба по мониторингу ситуации в агропромышленном комплексе и на продовольственном рынке. Мероприятие прошло в режиме видео-конференц-связи под председательством министра сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрия Патрушева.



- Также В Иркутской области убрано 343,6 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур, что составляет 84,4% от запланированных площадей. Намолочено 753,7 тысяч тонн зерна при урожайности 21,9 центнеров с гектара (ц/га), - подчеркнул министр.



Руководитель регионального минсельхоза подчеркнул, что урожайность зерновых и зернобобовых культур, овощей и картофеля в этом году выше аналогичного периода прошлого года - прирост по разным видам сельскохозяйственных культур составляет от 2 до 14 процентов.



Илья Сумароков также рассказал, что под урожай 2022 года подготовлено 191,2 тыс. га паров. Засыпано 76,7 тыс. тонн семян зерновых и зернобобовых культур. Вспахано 104,5 тыс. га зяби. На площади 17,9 тыс. га проведены культуртехнические мероприятия по вводу в оборот сельскохозяйственных угодий.



Напомним, по поручению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева проработан вопрос о выделении из регионального бюджета дополнительных средств на субсидирование агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв и возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства в размере 89,6 млн рублей.



Кроме того, 194,9 млн рублей планируется направить на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей на приобретение технологического оборудования, используемого в растениеводстве, а также на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга). Ожидается, что средства поступят на счета сельхозтоваропроизводителей уже в ноябре 2021 года.



По информации министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева, в настоящее время аграрии страны намолотили более 111 млн тонн зерна. Впереди уборка ещё порядка 5 млн гектаров.



- Существенным образом процесс осложняет погода. Тем не менее, по нашим прогнозам, урожай зерновых в 2021 году позволит в полном объёме выполнить индикатор госпрограммы, обеспечить внутренний рынок и внешнеторговый потенциал, - подчеркнул глава минсельхоза.



Дмитрий Патрушев отметил, что в целом ни по одной категории продовольствия минсельхоз не ожидает дефицита на внутреннем рынке. В целях стабилизации цен на овощную продукцию минсельхоз совместно с минпромторгом проводит работу, направленную на переход торговых сетей на прямые контракты с производителями, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

