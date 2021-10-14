Также средства пойдут на оказание помощи пострадавшим от стихии
13 октября на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Бурятии принято решение о выделении дополнительных средств на ликвидацию последствий ЧС и оказание помощи пострадавшим от стихии в размере более 15,5 миллионов рублей.
Единовременную материальную помощь получат 201 житель Тарбагатайского района республики, пострадавшие от выпадения крупного града, а также затопления грунтовыми водами приусадебных участков. На данные цели направлено 1,2 миллионов рублей из расчёта 10000 рублей на человека.
На проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на пострадавших автомобильных дорогах сельского поселения «Саянтуйское» Тарбагатайского района выделено более 14,3 миллионов рублей.
Мероприятия по ликвидации последствий ЧС продолжаются, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ.
Району Бурятии выделили 15,5 млн рублей на ликвидацию последствий ЧС
Общество, Фото:
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Также средства пойдут на оказание помощи пострадавшим от стихии
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