Району Бурятии выделили 15,5 млн рублей на ликвидацию последствий ЧС

Общество, Фото: пресс-служба администрации главы и правительства РБ

Также средства пойдут на оказание помощи пострадавшим от стихии



13 октября на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Бурятии принято решение о выделении дополнительных средств на ликвидацию последствий ЧС и оказание помощи пострадавшим от стихии в размере более 15,5 миллионов рублей.



Единовременную материальную помощь получат 201 житель Тарбагатайского района республики, пострадавшие от выпадения крупного града, а также затопления грунтовыми водами приусадебных участков. На данные цели направлено 1,2 миллионов рублей из расчёта 10000 рублей на человека.



На проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на пострадавших автомобильных дорогах сельского поселения «Саянтуйское» Тарбагатайского района выделено более 14,3 миллионов рублей.



Мероприятия по ликвидации последствий ЧС продолжаются, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ.

