Соревнования состоятся в лесопарковой зоне Читы
Чемпионат и региональные соревнования Забайкальского осеннего трейлраннинга «Самопревосхождение» пройдут в Чите 17 октября в лесопарковой зоне, прилегающей к территории биатлонного комплекса «Орбита». В настоящее время успешно прошли регистрацию уже 157 человек из 200. Регистрация участников открыта до 16 октября.
- Участников соревнований ждут пять дистанции длиной 123, 83, 35, 10 и пять километров, состязания пройдут для всех желающих. После прохождения дистанций участникам будет предложен чай, горячее питание. А участников длинных дистанций ждёт ещё и баня, - рассказал главный судья соревнований Виктор Комогоров.
Старт соревнований – 17 октября в 12:00, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
Возрастное ограничение 0+
Справка
Трейлраннинг (англ. trail running) – это одна из молодых дисциплин лёгкой атлетики, бег по природному рельефу в рамках тренировки или соревнований. Согласно определению международной ассоциации трейлраннинга (ITRA), трейлраннинг – это пешее соревнование в природном окружении с возможными участками асфальта, но не более 20% от общей длины дистанции, с обязательной разметкой или опубликованным GPS треком трассы. Трейлы проводят по разнообразным ландшафтам: горы, лес, поля и пустыни.
В Забайкалье пробегут осенний трейл «Самопревосхождение»
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