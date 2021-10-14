Покупательница не собиралась возвращать ни деньги, ни товар
Жительница Окинского района Бурятии только с помощью судебных приставов смогла вернуть деньги за проданное ею мясо с недобросовестного покупателя.
Между сторонами был составлен договор купли-продажи конины в количестве 21 головы на общую сумму более 470 тысяч рублей, однако покупатель оплатила лишь 10% от общей суммы. И поскольку в планы покупателя возвращать деньги или полученный товар не входило, несостоявшемуся продавцу пришлось обратиться в суд.
Рассмотрев материалы дела, суд постановил вернуть задолженность, а также проценты за пользование чужими денежными средствами.
- В ходе исполнительного производства судебным приставом-исполнителем был установлен источник дохода должника и направлено постановление об удержании задолженности из её пенсии, - сообщили в пресс-службе управления ФССП России по Бурятии.
На сегодня деньги в полном объёме возвращены взыскателю, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
Жительница Бурятии через суд вернула деньги за проданное мясо
Общество, Фото:
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