Жительницу Иркутской области поздравили с 90-летием

Общество, Фото: пресс-служба минсоцразвития Иркутской области

Юбилей отметила проживающая Марковского геронтологического центра



10 октября в Марковском геронтологическом центре Иркутской области Вера Сергеевна Матвеева отметила 90-летний юбилей. Юбилярша принимала поздравления от администрации центра, от знакомых и соседей. Участники творческой группы «Арт-Феи» поздравили именинницу музыкальными номерами. А потом все вместе пили чай и предавались воспоминаниям.



Вера Сергеевна родилась в 1931 году, в селе Горохово Иркутского района, в многодетной семье, где росли ещё два брата. Отец пришёл с войны с ранениями, и большое хозяйство легло на плечи других членов семьи. Повзрослев, Вера пошла работать на ферму: была телятницей, пастухом, дояркой. Всю свою жизнь она посвятила сельскому хозяйству, в семье было большое приусадебное хозяйство, что тоже требовало сил и внимания.



Именинница прожила всю жизнь в дружной семье с мамой и братьями, замуж не вышла, воспитывала племянников и двоюродных внуков.



- Вера Сергеевна – очень общительный и позитивный человек, добрая, отзывчивая и веселая. Желаем ей долгих лет жизни! – сообщает пресс-служба министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

