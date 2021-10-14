Юбилей отметила проживающая Марковского геронтологического центра
10 октября в Марковском геронтологическом центре Иркутской области Вера Сергеевна Матвеева отметила 90-летний юбилей. Юбилярша принимала поздравления от администрации центра, от знакомых и соседей. Участники творческой группы «Арт-Феи» поздравили именинницу музыкальными номерами. А потом все вместе пили чай и предавались воспоминаниям.
Вера Сергеевна родилась в 1931 году, в селе Горохово Иркутского района, в многодетной семье, где росли ещё два брата. Отец пришёл с войны с ранениями, и большое хозяйство легло на плечи других членов семьи. Повзрослев, Вера пошла работать на ферму: была телятницей, пастухом, дояркой. Всю свою жизнь она посвятила сельскому хозяйству, в семье было большое приусадебное хозяйство, что тоже требовало сил и внимания.
Именинница прожила всю жизнь в дружной семье с мамой и братьями, замуж не вышла, воспитывала племянников и двоюродных внуков.
- Вера Сергеевна – очень общительный и позитивный человек, добрая, отзывчивая и веселая. Желаем ей долгих лет жизни! – сообщает пресс-служба министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.
Жительницу Иркутской области поздравили с 90-летием
Общество, Фото:
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