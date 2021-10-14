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15 октября

14 октября

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В Забайкалье коронавирус перешагнул отметку в 72 тысячи

В Забайкалье коронавирус перешагнул отметку в 72 тысячи
Общество,  Фото:pexels.com
Суточный прирост составил 247 больных

По данным на 14 октября, за сутки в Забайкальском крае выявлено 247 новых подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии вирус обнаружен у 72 028 забайкальцев.

За прошедшие сутки 222 человека вылечились от коронавируса, общее количество победивших болезнь забайкальцев составило 62 216.

В моногоспиталях Забайкалья проходят лечение пациенты с разной степенью тяжести коронавирусной инфекции, из них 156 человек находятся в тяжёлом состоянии, 48 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. За весь период COVID-19 унёс жизни 1 495 человек, за последние сутки в Забайкалье подтверждено восемь летальных случаев от коронавируса.

- На основании федерального регистра за весь период пандемии 1 238 забайкальцев скончались от лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции. У 257 забайкальцев заболевание протекало имея всю клиническую картину опасного вируса, а также имелись сопутствующие заболевания. Данные приведены в соответствии с федеральным регистром COVID-19, - сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии с начала пандемии зарегистрировано 60 503 случая заражения. Суточный прирост составил 124 больных. 
Забайкальский край коронавирус

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