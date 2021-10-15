Стартует первенство Иркутской области по конькобежному спорту

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Первый этап состоится в областном центре на этих выходных



Ледовый дворец «Байкал» в Иркутске вновь принимает соревнования по конькобежному спорту. 16 и 17 октября здесь пройдут старты первого этапа первенства Иркутской области. За победу в разных видах программы будут бороться более 130 участников.



Программа соревнований



16 октября, начало соревнований с 9:00:

- 500 м, 1000 м – девушки и юноши младшего возраста;

- 500 м, 1500 м – женщины, мужчины, юниоры, юниорки, девушки и юноши старшего, среднего возрастов.



17 октября, начало соревнований с 9:00:

- 500 м, 1000 м – девушки и юноши младшего возраста;

- 1000 м, 3000 м – женщины, мужчины, юниоры, юниорки, девушки и юноши старшего, среднего возрастов;

- Командный спринт (3 круга) – мужчины, женщины, юниоры, юниорки девушки и юноши старшего, среднего и младших возрастов.



Соревнования проводятся без зрителей, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.



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