Первый этап состоится в областном центре на этих выходных
Ледовый дворец «Байкал» в Иркутске вновь принимает соревнования по конькобежному спорту. 16 и 17 октября здесь пройдут старты первого этапа первенства Иркутской области. За победу в разных видах программы будут бороться более 130 участников.
Программа соревнований
16 октября, начало соревнований с 9:00:
- 500 м, 1000 м – девушки и юноши младшего возраста;
- 500 м, 1500 м – женщины, мужчины, юниоры, юниорки, девушки и юноши старшего, среднего возрастов.
17 октября, начало соревнований с 9:00:
- 500 м, 1000 м – девушки и юноши младшего возраста;
- 1000 м, 3000 м – женщины, мужчины, юниоры, юниорки, девушки и юноши старшего, среднего возрастов;
- Командный спринт (3 круга) – мужчины, женщины, юниоры, юниорки девушки и юноши старшего, среднего и младших возрастов.
Соревнования проводятся без зрителей, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Возрастное ограничение 0+
Стартует первенство Иркутской области по конькобежному спорту
Общество, Фото:
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