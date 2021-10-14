Сельчанин обратился в прокуратуру
Житель Курумканского района Бурятии пожаловался в прокуратуру на отсутствие уличного освещения на одной из улиц села Курумкан.
Установлено, что администрацией сельского поселения «Курумкан» не было организовано освещение на указанной улице. Это создавало угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей, безопасности дорожного движения.
Временно исполняющему обязанности главы муниципального образования внесено представление, которое удовлетворено, освещение на улице установлено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Житель Бурятии пожаловался на отсутствие уличного освещения
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