Житель Бурятии пожаловался на отсутствие уличного освещения

Сельчанин обратился в прокуратуру



Житель Курумканского района Бурятии пожаловался в прокуратуру на отсутствие уличного освещения на одной из улиц села Курумкан.



Установлено, что администрацией сельского поселения «Курумкан» не было организовано освещение на указанной улице. Это создавало угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей, безопасности дорожного движения.



Временно исполняющему обязанности главы муниципального образования внесено представление, которое удовлетворено, освещение на улице установлено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

