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Жителя Бурятии отправили в колонию за «пьяную» езду

Жителя Бурятии отправили в колонию за «пьяную» езду
Общество,  Фото:pexels.com
Мужчину дважды поймали нетрезвым за рулём

45-летний житель Еравнинского района Бурятии признан виновным за езду в нетрезвом виде.

В судебном заседании установлено, что в феврале мужчина осуждён за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения к обязательным работам, которые в связи с уклонением отбывания заменены на лишение свободы. Однако, не имея водительских прав, в мае он вновь сел за руль автомобиля в нетрезвом состоянии. Его задержали полицейские.

Еравнинский районный суд назначил виновному наказание в виде шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года.

Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии. 
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