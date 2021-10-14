Мужчину дважды поймали нетрезвым за рулём
45-летний житель Еравнинского района Бурятии признан виновным за езду в нетрезвом виде.
В судебном заседании установлено, что в феврале мужчина осуждён за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения к обязательным работам, которые в связи с уклонением отбывания заменены на лишение свободы. Однако, не имея водительских прав, в мае он вновь сел за руль автомобиля в нетрезвом состоянии. Его задержали полицейские.
Еравнинский районный суд назначил виновному наказание в виде шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года.
Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Жителя Бурятии отправили в колонию за «пьяную» езду
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Скончались шесть пациентов с COVID-19
Вторичное сырьё могут использовать для берегоукрепления или отсыпки дорог
Создаются смотровые площадки
Сельчанин обратился в прокуратуру
Мужчину дважды поймали нетрезвым за рулём
К участие приглашаются инвалиды по зрению
Проект выразит язык через живопись, фотографию, скульптуру или инсталляцию
В Улан-Удэ днём до +4
Заявки принимаются от исполнителей и коллективов в возрасте от 7 до 17 лет
Соревноваться будут девушки и юноши 2009 года рождения
До 22 октября можно принять участие в конкурсах поддержки талантливой молодёжи и «Лучшая молодая семья»
Он расположен в центре допризывной подготовки
Первыми мост опробовали школьники из Ононского района
Военнослужащие возьмут в плен «главаря» и освободят заложников
Лауреатов и призёров конкурса наградят дипломами и памятными призами