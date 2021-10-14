Жителя Бурятии отправили в колонию за «пьяную» езду

Мужчину дважды поймали нетрезвым за рулём



45-летний житель Еравнинского района Бурятии признан виновным за езду в нетрезвом виде.



В судебном заседании установлено, что в феврале мужчина осуждён за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения к обязательным работам, которые в связи с уклонением отбывания заменены на лишение свободы. Однако, не имея водительских прав, в мае он вновь сел за руль автомобиля в нетрезвом состоянии. Его задержали полицейские.



Еравнинский районный суд назначил виновному наказание в виде шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года.



Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

