В Иркутской области после суда в учреждении заменили столы в пищеблоке

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Пищеблок не отвечал всем санитарным требованиям



Как выяснила прокурорская проверка, в детском образовательном учреждении Осинского района Иркутской области пищеблок на момент проверки не был оснащён цельнометаллическими столами для обработки пищевых продуктов, а также холодильным оборудованием. Это является нарушением закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии.



В суд было направлено административное исковое заявление с требованием о возложении обязанности по устранению выявленных нарушений закона. Осинский районный суд требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объёме.



После вмешательства прокуратуры нарушения устранены, ответчиками приняты меры к оснащению пищеблока, приобретено необходимое оборудование столы и холодильник, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

