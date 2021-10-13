Пищеблок не отвечал всем санитарным требованиям
Как выяснила прокурорская проверка, в детском образовательном учреждении Осинского района Иркутской области пищеблок на момент проверки не был оснащён цельнометаллическими столами для обработки пищевых продуктов, а также холодильным оборудованием. Это является нарушением закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии.
В суд было направлено административное исковое заявление с требованием о возложении обязанности по устранению выявленных нарушений закона. Осинский районный суд требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объёме.
После вмешательства прокуратуры нарушения устранены, ответчиками приняты меры к оснащению пищеблока, приобретено необходимое оборудование столы и холодильник, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
В Иркутской области после суда в учреждении заменили столы в пищеблоке
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