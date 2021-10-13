В лесах Бурятии пройдут профилактические выжигания

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Жители республики в ближайшее время могут наблюдать задымления, не связанные с лесными пожарами



Профилактические выжигания проводятся ежегодно в целях предупреждения возникновения и распространения лесных пожаров. Таким способом лесники убирают горючий материал, который может стать причиной лесных пожаров.



- В связи с этим, жители Бурятии в ближайшее время могут наблюдать задымления, не связанные с лесными пожарами. Республиканское агентство лесного хозяйства просит жителей Бурятии сохранять спокойствие, - пояснили в агентстве.



Помимо профилактических выжиганий, лесники прокладывают и обновляют минерализованные полосы, которые в случае возникновения лесных пожаров смогут остановить распространение огня.



Владельцам участков, прилегающих к лесу, также необходимо заранее обеспечить их безопасность и убрать горючие материалы уже сейчас. Лесники призывают местных жителей самостоятельно очистить свой и прилегающий к лесу участок от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов.



Сухую траву рекомендуется косить, листву закапывать только в специально отведённом месте, не оставлять без присмотра костры, не бросать непотушенные сигареты и спички.



