Женщины не сразу поняли, что стали жертвами обмана
За минувшую неделю в полицию Ангарска обратились двое жителей города Нефтехимиков, которые рассказали, что стали жертвами обмана при инвестировании.
Так, 67-летняя ангарчанка в июле увидела в интернете предложение о покупке-продаже акций популярной нефтегазодобывающей компании. Женщина оставила свои контактные данные на сайте, и вскоре ей позвонила незнакомка с предложением о приобретении акций, а затем последующей их продаже по более выгодной цене. В течение нескольких месяцев пенсионерка с помощью лжеброкеров «продавала и покупала» акции. Но когда захотела получить прибыль с инвестиций, то столкнулась с трудностями: мошенники оттягивали выплаты, требуя под различными предлогами переводить им все новые суммы. Только лишившись 176 тысяч рублей женщина поняла, что стала жертвой аферистов и обратилась в полицию.
Ещё одна 53-летняя ангарчанка, увидела в одном из мессенджеров предложение о дополнительном заработке. В ходе переписки, аферист предложил женщине вложить в инвестиции три тысячи рублей, что она и сделала. На следующий день мошенник сообщил ангарчанке о выигрыше в 150 тысяч рублей, но прежде чем забрать его, необходимо было выполнить ряд условий: оплатить страховку, лицензию и так далее. В общей сложности женщина перевела аферисту более 55 тысяч рублей, после чего поняла, что её обманывают, и написала заявление в полицию.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст.159 УК РФ «Мошенничество», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Ангарчанки потеряли более 230 тысяч на «инвестициях»
Общество, Фото:
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