В Иркутске возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников отдела полиции

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Они обвиняются в мошенничестве



В Иркутской области возбуждено ещё одно уголовное дело в отношении начальника отдела полиции №10 МО МВД России «Иркутское», а также участкового уполномоченного полиции данного отдела. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество».



По версии следствия, в 2018 году у генерального директора деревоперерабатывающего предприятия в рамках расследования уголовного дела изъяли автомобильную и самоходную технику, деревообрабатывающие станки и древесину. Начальник отдела полиции вступил в преступный сговор с участковым уполномоченным полиции и другими должностными лицами, чтобы украсть чужое имущество, путём обмана с использованием своего служебного положения.



Сотрудники полиции потребовали у генерального директора организации за возврат изъятого имущества 3 млн рублей, которые в дальнейшем им были переданы полицейским. Стоит отметить, что в полномочия указанных должностных лиц не входило решение вопросов о возврате изъятого имущества.



- Факт преступной деятельности был выявлен сотрудниками собственной безопасности ГУ МВД России по Иркутской области и УФСБ России по Иркутской области, - сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.



В настоящее время участковому уполномоченному полиции избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Начальник отдела полиции содержится в СИЗО. Проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовных дел продолжается.





