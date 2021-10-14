 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 октября

13 октября

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В Бурятии похолодает

В Бурятии похолодает
Общество,  Фото:pexels.com
В Улан-Удэ днём до +4

По данным Бурятского гидрометцентра, 14 октября по республике небольшие и умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 15-20 м/с. Температура ночью 0,-5, местами -10,-15, днём +1,+6, местами при осадках до -5.

В Улан-Удэ ночью небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днём без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12, днём порывы до 15 м/с. Температура ночью -2,-4, днём +2,+4.

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