В Бурятии похолодает

В Улан-Удэ днём до +4



По данным Бурятского гидрометцентра, 14 октября по республике небольшие и умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 15-20 м/с. Температура ночью 0,-5, местами -10,-15, днём +1,+6, местами при осадках до -5.



В Улан-Удэ ночью небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днём без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12, днём порывы до 15 м/с. Температура ночью -2,-4, днём +2,+4.



