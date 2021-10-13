В турнире также участвовали представители спорта глухих
Всероссийские соревнования по спортивной борьбе «Ерофей Хабаров» принесли команде Бурятии 13 медалей. Турнир прошёл в Хабаровске с 12 по 13 октября, где померялись силами спортсмены из 12 регионов страны.
Бурятию на соревнованиях представляли 24 спортсмена. На высшую ступень пьедестала поднялись Даба Цырендоржиев (спорт глухих) в весовой категории до 57 кг, Саян Жигзымаев в весе до 65 кг и Алдар Дышенов в весе до 97 кг.
Обладателями серебряных медалей турнира стали Баир Баяндуев в весовой категории до 57 кг, Руслан Торпинкеев (спорт глухих) в весе до 65 кг, Цыден Цыденов в весе до 70 кг, Аюр Жигжитов в весе до 74 кг и Цырен Сультимов в весовой категории до 125 кг.
Арсалан Данцаранов в весовой категории до 57 кг, Ринчин Ринчинов в весе до 61 кг, Эрдэм Борогшонов в весе до 61 кг, Цырен Дугаржапов в весе до 74 кг и Павел Большедворский в весовой категории до 79 кг завоевали бронзовые медали соревнований.
В составе сборной Бурятии в основном поехали юниоры для получения соревновательного опыта и выполнения нормативов, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
Борцы Бурятии завоевали 13 медалей всероссийских соревнований
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Коллекция Игоря Сарапулова получил приз «За сохранение национальных традиций»
Сборная республики завоевала 46 медалей
Мужчина попросил вывезти незаконно вырубленные деревья своего знакомого
Пищеблок не отвечал всем санитарным требованиям
Жители республики в ближайшее время могут наблюдать задымления, не связанные с лесными пожарами
Управляющая организация неоднократно в течение года не исполняла выданные предписания
В других регионах России задержаны преступники из Бурятии
Женщины не сразу поняли, что стали жертвами обмана
Проведена проверка снегоуборочной техники и её готовности к интенсивной работе
Они обвиняются в мошенничестве
Мужчина часто выпивал с мамой
Голосование завершится на этой неделе
Вакцинация - залог создания коллективного иммунитета, говорят врачи
Назначено штрафов на 482 тысячи рублей
Instagram-блогер выложила снимок своего опухшего лица и подписала его «Краса Бурятии»