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Борцы Бурятии завоевали 13 медалей всероссийских соревнований

Борцы Бурятии завоевали 13 медалей всероссийских соревнований
Общество,  Фото:пресс-служба РСАШ РБ
В турнире также участвовали представители спорта глухих

Всероссийские соревнования по спортивной борьбе «Ерофей Хабаров» принесли команде Бурятии 13 медалей. Турнир прошёл в Хабаровске с 12 по 13 октября, где померялись силами спортсмены из 12 регионов страны.

Бурятию на соревнованиях представляли 24 спортсмена. На высшую ступень пьедестала поднялись Даба Цырендоржиев (спорт глухих) в весовой категории до 57 кг, Саян Жигзымаев в весе до 65 кг и Алдар Дышенов в весе до 97 кг.

Обладателями серебряных медалей турнира стали Баир Баяндуев в весовой категории до 57 кг, Руслан Торпинкеев (спорт глухих) в весе до 65 кг, Цыден Цыденов в весе до 70 кг, Аюр Жигжитов в весе до 74 кг и Цырен Сультимов в весовой категории до 125 кг.

Арсалан Данцаранов в весовой категории до 57 кг, Ринчин Ринчинов в весе до 61 кг, Эрдэм Борогшонов в весе до 61 кг, Цырен Дугаржапов в весе до 74 кг и Павел Большедворский в весовой категории до 79 кг завоевали бронзовые медали соревнований.

В составе сборной Бурятии в основном поехали юниоры для получения соревновательного опыта и выполнения нормативов, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
вольная борьба Бурятия спорт спорт глухих всероссийские соревнования

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