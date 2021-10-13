В Бурятии выбирают «Народного участкового»

Голосование завершится на этой неделе



Продолжается голосование за лучшего участкового уполномоченного полиции Бурятии, который представит республику в федеральном этапе конкурса и вместе с претендентами из других регионов поборется за звание Народного участкового.



За победу в региональном туре сражаются 14 участников конкурса из районов республики и города Улан-Удэ. Свои голоса за них уже отдали более 2100 жителей Бурятии. В пятёрку лидеров, по промежуточным итогам голосования, вошли: старший лейтенант полиции Баян Банзатов из Еравнинского района, капитан полиции Александр Ламажапов из Курумканского района и капитан полиции Саян Бадмаев из Закаменского района, майор полиции Дмитрий Дашинимаев из Кяхтинского района, лейтенант полиции Алексей Заиграев из Заиграевского района.



Онлайн-голосование продлится ещё три дня и завершится 16 октября.



Проголосовать за претендента на звание лучшего участкового уполномоченного полиции можно на официальном сайте МВД по Бурятии в разделе «Народный участковый - 2021», авторизовавшись через одну из социальных сетей.

