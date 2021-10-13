В Бурятии сотрудники Тункинской больницы проводят обход домов

Общество, Фото: предоставлено Тункинской ЦРБ

Вакцинация - залог создания коллективного иммунитета, говорят врачи



Сотрудники Тункинской центральной районной больницы совместно с главами поселений проводят обход домов в районе. Цель обхода - пригласить как можно больше жителей на вакцинацию против коронавируса.



9 октября были проведены мероприятия в селе Хойтогол, 11 октября - в сёлах Тунка, Ахалик, Еловка, в ближайшее время обход пройдёт в Кырене.



- Коллектив ЦРБ напоминает, что участие в вакцинации - залог создания коллективного иммунитета, который необходим для того, чтобы избавиться от опасности коронавирусной инфекции, - отметили в медучреждении.

