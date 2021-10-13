В Иркутской области открылся форум межнационального единства

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Мероприятия в рамках форума продлятся до 15 октября



Сегодня, 13 октября, в Иркутской области открылся IV форум межнационального единства «Иркутская область – территория мира и согласия». Впервые мероприятие проходит в смешанном формате. Очно принимают участие 100 человек, дистанционно подключаются все муниципальные образования Иркутской области: представители органов государственной власти и местного самоуправления, общественных палат, национально-культурных и религиозных объединений, учреждений культуры и другие.



Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, участники форума обсудят вопросы реализации государственной национальной политики в Иркутской области, проведения всероссийской переписи населения, развития казачьего движения в Российской Федерации, профилактики экстремистских проявлений и другие проблемы.



По словам начальника управления по связям с общественностью и национальным отношениям Ольги Куриленковой, в Иркутской области действует 371 зарегистрированная религиозная организация, около 50 религиозных групп. Ежегодно в регионе проводится конкурс социально значимых проектов некоммерческих организаций по сохранению национальной самобытности Иркутской области, гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений. В 2021 году на конкурс поступило 52 заявки из 15 муниципалитетов.



- Бюджет конкурса составляет 4,8 млн рублей. Максимальный размер субсидии 300 тысяч рублей, - рассказала Ольга Куриленкова. - К участию в конкурсе допущено 50 организаций, самая популярная номинация «Сохранение национальной самобытности». Победители будут названы в ноябре.

