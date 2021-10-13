Экологический маршрут появился в городе Петровск-Забайкальский
Открытие «Экотропы» прошло на территории лесного массива и родника, прилегающих к городу Петровск-Забайкальский Забайкальского края. Событие состоялось в ходе реализации проекта «Думай о будущем – сохрани Байкал!».
Вдоль «Экотропы» установлены новые скамьи, информационные щиты, поэтический уголок, подготовлена учебная зона для занятий с детьми в экошколе. В день открытия для гостей была проведена познавательная экскурсия, в ходе которой посетители узнали, как сохранить леса, реки, ручьи и тем самых сберечь водные ресурсы озера Байкал.
Как сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края, проект «Думай о будущем – сохрани Байкал!» предусматривает формирование экологического мировоззрения у подрастающего поколения через развитие экологического добровольчества. По словам специалистов, он начал реализовываться весной этого года.
- Были проведены серии эколого-просветительских мероприятий, организованы экошколы. Петровск-Забайкальский район – западный рубеж Забайкальского края. Его территория охватывает значительную часть бассейна реки Хилок и полностью входит в состав буферной экологической зоны Байкальской природной территории. Хотелось, чтобы как можно больше петровчан узнали, что от них зависит чистота самого знаменитого озера в мире, – рассказали в комитете культуры и спорта города Петровска-Забайкальского.
В Забайкалье реализуют проект «Думай о будущем – сохрани Байкал!»
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