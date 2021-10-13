Читинского бизнесмена осудили за незаконное перемещение пиломатериалов

Мужчину отправили в колонию общего режима



В апреле в Черновском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого по ч.1 ст. 226.1 УК РФ «Незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных товаров и ресурсов».



Установлено, что с декабря 2016 года по июль 2017 года индивидуальный предприниматель через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАЗ ЭС незаконно переместил пиломатериал из сосны обыкновенной и лиственницы в объёме 1227,05 кубических метров, общей стоимостью более 5 млн. рублей.



Бизнесмен действовал в рамках осуществления внешнеэкономической деятельности, связанной с экспортом в КНР пиломатериалов для исполнения внешнеторгового контракта с Маньчжурской торгово-экономической компанией.



- В целях извлечения максимальной прибыли при выполнении его условий и минимизации экономических потерь и достоверно знавшего о порядке декларирования древесины в таможенных органах, в том числе о необходимости предоставления документов, подтверждающих происхождение экспортируемого пиломатериала, последним совершено недостоверное декларирование товара, в части указания недостоверных сведений о лицах у которых он фактически приобретал лесоматериал, - сообщили в пресс-службе Читинской транспортной прокуратуры.



С учётом мнения государственного обвинителя, суд признал индивидуального предпринимателя виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.



Вместе с тем, посчитав приговор суда чрезмерно суровым и несоответствующие его фактическим обстоятельствам уголовного дела, осуждённый обжаловал его в вышестоящий суд края. По результатам рассмотрения материалов уголовного дела Забайкальским краевым судом апелляционная жалоба осуждённого оставлена без удовлетворения, приговор суда без изменения.



Решение суда вступило в законную силу.



