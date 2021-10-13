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В Бурятии разведчики «захватят» населённый пункт

В Бурятии разведчики «захватят» населённый пункт
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Военнослужащие возьмут в плен «главаря» и освободят заложников

Разведчики танкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, в рамках контрольной проверки за текущий учебный год, продемонстрируют умение захватывать населённые пункты на специализированном полигоне, имитирующем полноценное городское поселение. Действия разведчиков и применение различных тактических приёмов будут основаны на опыте современных вооруженных конфликтов.

Военнослужащие скрытно выдвинутся в район выполнения задачи, проведут разведку местности и под прикрытием огня из крупнокалиберных пулеметов «Корд» и станковых гранатометов «Пламя» осуществят штурм поселения. После чего, военнослужащие возьмут в плен «главаря», освободят заложников, заминируют пути отхода и скрытно вернуться в район сбора.

- Разведчики также выполнят упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия, продемонстрируют умение маскироваться, устраивать засады в тылу условного противника, вести рукопашный бой и действовать в условиях применения противником оружия массового поражения, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
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