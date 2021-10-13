Вскоре состоится спартакиада среди молодёжи
Кяхтинским городским казачьим обществом на базе казачьей избы организован центр патриотического воспитания молодёжи произведён косметический ремонт избы. Здесь выровняли и покрасили стены, потолок, пол, утеплили потолок, провели электропроводку.
- Также приобретена необходимая мебель, воркаут для занятий спортом, музейная (историческая) материальная база укомплектована из собственных резервов. И уже в скором времени будет организована регулярная работа центра, - сообщили в пресс-службе министерства спорта и молодёжной политике Бурятии.
В ближайшее время планируется проведение городской казачьей спартакиады допризывной молодёжи, а также создание мини-музея или выставки казачьего наследия и класса начальной военной подготовки.
В Кяхте обновлён казачий центр для молодёжи
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