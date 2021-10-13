В Кяхте обновлён казачий центр для молодёжи

Вскоре состоится спартакиада среди молодёжи



Кяхтинским городским казачьим обществом на базе казачьей избы организован центр патриотического воспитания молодёжи произведён косметический ремонт избы. Здесь выровняли и покрасили стены, потолок, пол, утеплили потолок, провели электропроводку.



- Также приобретена необходимая мебель, воркаут для занятий спортом, музейная (историческая) материальная база укомплектована из собственных резервов. И уже в скором времени будет организована регулярная работа центра, - сообщили в пресс-службе министерства спорта и молодёжной политике Бурятии.



В ближайшее время планируется проведение городской казачьей спартакиады допризывной молодёжи, а также создание мини-музея или выставки казачьего наследия и класса начальной военной подготовки.





