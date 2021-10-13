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Жителей Бурятии в ноябре ждёт короткая рабочая неделя

Жителей Бурятии в ноябре ждёт короткая рабочая неделя
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В связи с праздником ожидаются длительные выходные

В ноябре россиян ждёт трёхдневная рабочая неделя. Будет четыре нерабочих дня по случаю празднования Дня народного единства, сообщает РБК.

Согласно календарю, в ноябре будет трёхдневная рабочая неделя — с 1 по 3 ноября. С 4 по 7 ноября россияне будут отдыхать.

Сам День народного единства отмечается 4 ноября и в этом году выпадает на четверг, а 5 ноября – пятница - тоже стало нерабочим, так как правительство перенесло выходной с субботы, 2 января.

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