Жителей Бурятии в ноябре ждёт короткая рабочая неделя

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В связи с праздником ожидаются длительные выходные



В ноябре россиян ждёт трёхдневная рабочая неделя. Будет четыре нерабочих дня по случаю празднования Дня народного единства, сообщает РБК.



Согласно календарю, в ноябре будет трёхдневная рабочая неделя — с 1 по 3 ноября. С 4 по 7 ноября россияне будут отдыхать.



Сам День народного единства отмечается 4 ноября и в этом году выпадает на четверг, а 5 ноября – пятница - тоже стало нерабочим, так как правительство перенесло выходной с субботы, 2 января.

