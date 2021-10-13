Иркутянка едва не родила в машине ДПС

Беременную двойней женщину в роддом доставил сотрудник ГИБДД



Сотрудник отдельного батальона ДПС ОГИБДД Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» лейтенант полиции Николай Протасов оперативно доставил роженицу в роддом, где через 30 минут на свет появились здоровые малыши: мальчик и девочка.



В конце сентября к экипажу дорожно-патрульной службы за помощью обратился мужчина. Он сообщил, что у его беременной жены начались роды, и он боится не успеть вовремя добраться до медучреждения.



Оценив дорожную обстановку, сотрудник Госавтоинспекции принял решение пересадить семейную пару в патрульный автомобиль и отвезти в перинатальный центр. Будущую маму передали медикам, через 30 минут родились двойняшки.



Вчера автоинспектор прибыл на выписку, чтобы поздравить молодых родителей с рождением малышей и пожелать им крепкого здоровья и успехов.



Глава семейства вместе с супругой от всей души поблагодарили инспектора за неравнодушие и своевременно оказанную помощь.

