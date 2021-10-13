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В Бурятии браконьер выловил омуля на 73 тысячи рублей

В Бурятии браконьер выловил омуля на 73 тысячи рублей
Общество,  Фото:vslumvd
Северобайкальцу грозит до двух лет лишения свободы

В Северобайкальске транспортными полицейскими за незаконный вылов омуля в период нереста к уголовной ответственности привлечён браконьер.

Во время рейда на реке Верхняя Ангара полицейские задержали 45-летнего местного жителя, который в нерестовый период рыболовной сетью и на резиновой лодке выловил омуль. Общая сумма ущерба составила 73 тысячи рублей

- Незаконная добыча водных биологических ресурсов с применением сетей и лодки в местах нереста, несет уголовную ответственность по пункту «в» части первой статьи 256 УК РФ. Нарушителю грозит до двух лет лишения свободы, либо штраф до 500 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте. 
омуль

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