За нарушения привлекают к административной ответственности
В Бурятии региональным управлением Роспотребнадзора усилен надзор за соблюдением параметров микроклимата на рабочих местах.
- Показатели микроклимата должны обеспечивать сохранение теплового баланса человека с окружающей средой и поддержание оптимального или допустимого теплового состояния организма. Для предотвращения неблагоприятного воздействия микроклимата рабочих мест, производственных помещений на самочувствие, функциональное состояние, работоспособность и здоровье человека постановлением главного государственного санитарного врача утверждены санитарные правила и нормы СанПиН, - сообщили в пресс-службе управления.
Руководители предприятий, организаций и учреждений вне зависимости от форм собственности и подчинённости в порядке обеспечения производственного контроля обязаны привести рабочие места в соответствие с требованиями к микроклимату, предусмотренными санитарными правилами.
Управление Роспотребнадзора по Бурятии ежегодно осуществляет надзор за параметрами микроклимата на рабочих местах.
Так, в III квартале 2021 года на предприятиях и организациях республики в обследовано 2672 рабочих места по параметрам микроклимата, из которых 43 не соответствуют санитарным требованиям. По выявленным нарушениям ответственные лица привлечены к административной ответственности, вручены предписания об их устранении.
Надзор за состоянием условий труда на рабочих местах продолжается.
В Бурятии усилен надзор за микроклиматом на рабочих местах в холодный период
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