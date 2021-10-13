В Бурятии в партиях лесоматериалов нашли личинки «волосогрызок»

Составлены административные протоколы



В управление Россельхознадзора поступили сообщения от специалистов Бурятского филиала Всероссийского центра карантина растений об обнаружении в древесине 5 организаций Бурятии карантинных вредных организмов.



В партиях лесоматериалов, принадлежащих предпринимателям, выявлены живые личинки малого чёрного елового усача и чёрного соснового усача.



«Хранение заражённой подкарантинной продукции, согласно п. 2 ст. 15 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений», является нарушением», - напомнили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



В отношении должностных лиц организаций и индивидуального предпринимателя возбуждены дела об административном правонарушении. Составлены протоколы.

