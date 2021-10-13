Составлены административные протоколы
В управление Россельхознадзора поступили сообщения от специалистов Бурятского филиала Всероссийского центра карантина растений об обнаружении в древесине 5 организаций Бурятии карантинных вредных организмов.
В партиях лесоматериалов, принадлежащих предпринимателям, выявлены живые личинки малого чёрного елового усача и чёрного соснового усача.
«Хранение заражённой подкарантинной продукции, согласно п. 2 ст. 15 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений», является нарушением», - напомнили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В отношении должностных лиц организаций и индивидуального предпринимателя возбуждены дела об административном правонарушении. Составлены протоколы.
В Бурятии в партиях лесоматериалов нашли личинки «волосогрызок»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Составлены административные протоколы
Ещё телефона лишилась посетительница бара
Пенсионер надышался дымом
Он решил отобрать у девушки телефон, когда та отказалась знакомиться
Книги в учреждение будут поступать ежеквартально
Возбуждено уголовное дело
Парни являются сиротами
Противники QR-кодов чаще всего встречаются среди юристов
Мероприятие состоится в следующую пятницу
Нынешний старый мост называют «самым опасным в России»
Амбулаторное лечение проходят почти две тысячи больных
Пострадавшая скончалась в больнице
Деньги на ремонт выделили спонсоры
Прокуратура выявила нарушение в деятельности оптовой компании
В дело вмешалась прокуратура