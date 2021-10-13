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В Бурятии в партиях лесоматериалов нашли личинки «волосогрызок»

В Бурятии в партиях лесоматериалов нашли личинки «волосогрызок»
Общество,  Фото:pixabay.com
Составлены административные протоколы

В управление Россельхознадзора поступили сообщения от специалистов Бурятского филиала Всероссийского центра карантина растений об обнаружении в древесине 5 организаций Бурятии карантинных вредных организмов.

В партиях лесоматериалов, принадлежащих предпринимателям, выявлены живые личинки малого чёрного елового усача и чёрного соснового усача.

«Хранение заражённой подкарантинной продукции, согласно п. 2 ст. 15 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений», является нарушением», - напомнили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

В отношении должностных лиц организаций и индивидуального предпринимателя возбуждены дела об административном правонарушении. Составлены протоколы.
Россельхознадзор

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