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У мотострелков Бурятии прошёл единый день РХБЗ

У мотострелков Бурятии прошёл единый день РХБЗ
Общество,  Фото:пресс-служба ВВО
В тренировке участвовало несколько сотен военнослужащих

В мотострелковом соединении Восточного военного округа, дислоцированном в Бурятии, прошёл единый день радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ). С военнослужащими были проведены занятия по боевой подготовке в обстановке возможного применения условным противником оружия массового поражения. К тренировке было привлечено несколько сотен военнослужащих.

Занятия начались с подачи условного сигнала оповещения. В ходе тренировки личный состав оценивали в слаженности действий и в выполнении нормативов. Военнослужащие выполнили нормативы по использованию индивидуальных средств защиты и подготовили к работе войсковые приборы химической разведки и измерители мощности дозы. Также важным элементом занятий стала подготовка штатных средств РХБ-разведки, установленных на технике.

- Основными целями проведения единого дня РХБЗ является тренировка личного состава слаженным действиям по сигналам оповещения о применении противником оружия массового поражения, совершенствование навыков использования средств индивидуальной защиты и оттачивание умений обращения с приборами, установленными на штатное вооружение, - сообщает пресс-служба ВВО.

Кроме этого, танкисты мотострелкового соединения приступили к сдаче контрольной проверки за текущий учебный год на полигоне «Бурдуны». В рамках проверки экипажи танков Т-72Б3 выполнят упражнения контрольных стрельб штатным снарядом с ходу по появляющимся и движущимся мишеням, а также из крупнокалиберного зенитного пулемета по низколетящим воздушным целям. Механики-водители продемонстрируют навыки вождения танков по пересечённой местности с преодолением естественных и искусственных препятствий.

В ходе проверки будет оцениваться уровень боевой выучки военнослужащих, слаженность подразделений и их готовность к выполнению задач по предназначению.
Бурятия РХБЗ ВВО военнослужащие военные учения

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