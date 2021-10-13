У мотострелков Бурятии прошёл единый день РХБЗ

В тренировке участвовало несколько сотен военнослужащих



В мотострелковом соединении Восточного военного округа, дислоцированном в Бурятии, прошёл единый день радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ). С военнослужащими были проведены занятия по боевой подготовке в обстановке возможного применения условным противником оружия массового поражения. К тренировке было привлечено несколько сотен военнослужащих.



Занятия начались с подачи условного сигнала оповещения. В ходе тренировки личный состав оценивали в слаженности действий и в выполнении нормативов. Военнослужащие выполнили нормативы по использованию индивидуальных средств защиты и подготовили к работе войсковые приборы химической разведки и измерители мощности дозы. Также важным элементом занятий стала подготовка штатных средств РХБ-разведки, установленных на технике.



- Основными целями проведения единого дня РХБЗ является тренировка личного состава слаженным действиям по сигналам оповещения о применении противником оружия массового поражения, совершенствование навыков использования средств индивидуальной защиты и оттачивание умений обращения с приборами, установленными на штатное вооружение, - сообщает пресс-служба ВВО.



Кроме этого, танкисты мотострелкового соединения приступили к сдаче контрольной проверки за текущий учебный год на полигоне «Бурдуны». В рамках проверки экипажи танков Т-72Б3 выполнят упражнения контрольных стрельб штатным снарядом с ходу по появляющимся и движущимся мишеням, а также из крупнокалиберного зенитного пулемета по низколетящим воздушным целям. Механики-водители продемонстрируют навыки вождения танков по пересечённой местности с преодолением естественных и искусственных препятствий.



В ходе проверки будет оцениваться уровень боевой выучки военнослужащих, слаженность подразделений и их готовность к выполнению задач по предназначению.

