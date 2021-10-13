В Иркутской области спасли на пожаре 70-летнего мужчину



В результате пожара в тамбуре повреждён деревянный короб с личными вещами на площади 5 кв. м., одна из квартир закопчена по всей площади. В качестве причины пожара дознавателями рассматриваются две версии: неосторожное обращение с огнём и поджог.



В ночь на 13 октября произошло 5 пожаров. В Иркутске на улице Напольная произошёл пожар в квартире двухэтажного деревянного дома, спасены два человека, один из которых пострадал, 16 человек эвакуировались.

Сообщение о пожаре в доме на улице Напольная поступило в пожарно-спасательную службу в 21:54. По адресу были направлены 4 пожарных расчёта. Прибыв на место, пожарные в составе двух звеньев газодымозащитной службы приступили к эвакуации жильцов. В подъезде наблюдалось плотное задымление. С помощью трёхколенной лестницы пожарные спасли со второго этажа двух человек, в том числе 70-летнего мужчину, получившего отравление угарным газом. Пострадавший был госпитализирован в токсикологический центр.

Открытый огонь был ликвидирован в течение 17 минут. В результате пожара в подъезде огнём повреждены стены, лестничный марш на площади 50 кв.м.. Причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём.



В результате пожара в тамбуре повреждён деревянный короб с личными вещами на площади 5 кв. м., одна из квартир закопчена по всей площади. В качестве причины пожара дознавателями рассматриваются две версии: неосторожное обращение с огнём и поджог.В ночь на 13 октября произошло 5 пожаров. В Иркутске на улице Напольная произошёл пожар в квартире двухэтажного деревянного дома, спасены два человека, один из которых пострадал, 16 человек эвакуировались.

За сутки 12 октября на территории Иркутской области зарегистрирован 21 пожар. Погибших, пострадавших нет, спасены 6 человек, эвакуированы 52 человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.12 октября в 16:04 на телефон «112» поступило сообщение о пожаре в квартире пятиэтажного дома на улице Каландаришвили в Зиме. К месту были направлены три пожарных расчёта с автолестницей. Пожар произошёл в однокомнатной нежилой квартире, расположенной на третьем этаже.На момент прибытия из окон и двери квартиры на 3-м этаже шёл дым, в подъезде наблюдалось сильное задымление, самостоятельно по лестничному маршу эвакуировались 10 человек. Звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств были спасены два человека. Пожар был потушен в считанные минуты. В комнате и в коридоре квартиры повреждены стены и пол на площади 10 кв. м. Причиной пожара в нежилом помещении стало неосторожное обращение с огнём неустановленными лицами.В тот же день, 12 октября, в 18:43 на телефон «101» поступило сообщение о пожаре в квартире девятиэтажного дома в микрорайоне Первомайском в Иркутске. Привлекались три пожарных расчёта с техникой, предназначенной для спасения людей с верхних этажей многоэтажных домов. Пожар произошёл на 4 этаже в общем тамбуре, отрезав путь эвакуации жильцам двух квартир. На момент прибытия первого подразделения шёл дым из окна 4-го этажа. Звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств из задымлённой квартиры были спасены 4 человека. Самостоятельно по лестничным маршам эвакуировались ещё 24 человека. Пожар был ликвидирован в течение 10 минут.