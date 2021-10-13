Ещё телефона лишилась посетительница бара
21 сентября в полицию обратилась продавец книжного магазина. 42-летняя улан-удэнка сообщила, что, раскладывая товар, оставила на стеллаже телефон. Спустя 15 минут гаджет пропал.
Полицейские установили личность подозреваемого в преступлении. Им оказался ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за преступления имущественного характера 49-летний горожанин. Мужчину доставили сотрудники патрульно-постовой службы в орган внутренних дел за нарушение общественного порядка.
Подозреваемый признался, что хотел продать мобильное устройство: сдать в ломбард или сбыть прохожим, но из-за повреждённого экрана им никто не заинтересовался. Телефон изъят правоохранителями.
Произошло похожее преступление. По подозрению в совершении преступления сотрудниками ППС задержан нетрезвый 29-летний житель села Оронгой Иволгинского района. Увидев на улице полицейских, молодой человек, шедший из увеселительного заведения, попытался избавиться от украденного телефона.
Установлено, что чужой телефон украл в кафе, забрав его с барной стойки, где его оставила малознакомая девушка. Ранее в компании девушки и её подруг подозреваемый распивал спиртное.
За кражи возбуждены уголовные дела. Следствие продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Отметим, что за текущие сутки полицейскими Бурятии раскрыто 7 краж и грабежей, добычей злоумышленников в которых стали мобильные устройства.
В Улан-Удэ у продавца книжного со стеллажа украли телефон
Общество, Фото:
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