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Жителей Бурятии приглашают снять юмористические ролики

Жителей Бурятии приглашают снять юмористические ролики
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Принять участие в фестивале «Ха-ха-Харышта» может любой желающий

В Бурятии проходит новый фестиваль юмористических роликов на бурятском языке «Ха-ха-Харышта». Мероприятие проводится в двух возрастных категориях: от 7 лет до 17 лет и старше 17 лет.

Для участия необходимо снять юмористический ролик на бурятском языке продолжительностью не менее 15 и не более 60 секунд. Видео нужно разместить в социальной сети «Инстаграм» в формате reals до 25 октября включительно, обязательно открыв свой аккаунт для просмотра ролика. В описании к роликам участники должны поставить хештеги #хахахырышта и #квн03. Также им надо отметить в «Инстаграме» КВН-движение Бурятии @kvn03_uu.

Итоги будут подведены 28 октября. Приз в каждой возрастной категории: I место - 30000 рублей; II место - 20000 рублей; III место - 10000 рублей. Суммы за призовые места в призовом фонде могут быть перераспределены по решению жюри. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.

Возрастное ограничение 6+
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