Книги в учреждение будут поступать ежеквартально
При содействии Централизованной библиотечной системы Улан-Удэ организовано комплектование библиотечного фонда исправительной колонии №8 книгами. В очередной раз в исправительное учреждение поступило около 400 книг, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
Сотрудниками отдела воспитательной работы с осуждёнными совместно с директором детской библиотеки Еленой Васильевой заключено соглашение по ежеквартальному получению литературы, которая предназначена для ухода в тираж или утилизации.
«Таким образом для просвещения и поднятия уровня культурного образования осуждённых, а также в целях дарения «второй жизни» книгам данное мероприятие и соглашение имеет огромное значение для исправительного учреждения», - отметили здесь.
В колонию в Улан-Удэ поступило около 400 книг
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