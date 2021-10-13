В колонию в Улан-Удэ поступило около 400 книг

Книги в учреждение будут поступать ежеквартально



При содействии Централизованной библиотечной системы Улан-Удэ организовано комплектование библиотечного фонда исправительной колонии №8 книгами. В очередной раз в исправительное учреждение поступило около 400 книг, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.



Сотрудниками отдела воспитательной работы с осуждёнными совместно с директором детской библиотеки Еленой Васильевой заключено соглашение по ежеквартальному получению литературы, которая предназначена для ухода в тираж или утилизации.



«Таким образом для просвещения и поднятия уровня культурного образования осуждённых, а также в целях дарения «второй жизни» книгам данное мероприятие и соглашение имеет огромное значение для исправительного учреждения», - отметили здесь.



