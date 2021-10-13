Читинец устроил у себя дома наркопритон

Возбуждено уголовное дело



В Чите пресекли деятельность притона для потребления наркотиков.



Установлено, что 48-летний горожанин систематически предоставлял свою жилплощадь наркозависимым лицам для употребления наркотиков, при этом, и сам употреблял запрещённые вещества.



Возбуждено уголовное дело, сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.

