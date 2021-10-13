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Читинец устроил у себя дома наркопритон

Читинец устроил у себя дома наркопритон
Общество,  Фото:скриншот
Возбуждено уголовное дело

В Чите пресекли деятельность притона для потребления наркотиков.

Установлено, что 48-летний горожанин систематически предоставлял свою жилплощадь наркозависимым лицам для употребления наркотиков, при этом, и сам употреблял запрещённые вещества.

Возбуждено уголовное дело, сообщили в УМВД по Забайкальскому краю. 
наркотики полиция

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