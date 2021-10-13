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В заповеднике «Даурский» запустили новые пешеходные переправы

В заповеднике «Даурский» запустили новые пешеходные переправы
Общество,  Фото:пресс-служба заповедника «Даурский»
Первыми мост опробовали школьники из Ононского района

В Даурском заповеднике Забайкальского края через протоки к кордону Уточи запустили новые пешеходные переправы. Первыми на прочность их испробовали школьники из села Кулусутай. Они прошлись по новым переправам, посетили визит-центр, расположенный на кордоне, и выразили желание приехать, когда Торейские озёра наполнятся водой.

- Уже не первый год сотрудники заповедника, впрочем, как и жители района, ждут полноценного возвращения Торейских озёр, когда с водой вернутся птицы и территория заживет своей особой интересной жизнью. Вот только напрямую при наполнении водоёмов проезд на кордон Уточи станет невозможным. Возведение автомобильных мостов через протоки удовольствие дорогое, поэтому было решено искать финансирование на пешеходные переправы. В отсутствие переправ, попасть на кордон Уточи можно только проделав многокилометровый путь вокруг озера Зун-Торей, да и то с большой вероятностью «прилипнуть» в раскисших солончаках, - сообщает пресс-служба заповедника.

На осуществление проекта по возведению переправ на территории охранной зоны заповедника «Даурский» сразу же отозвались спонсоры, выделив необходимую для строительства сумму. К июлю был закуплен необходимый строительный материал, и закипела работа.

Бригада мостостроителей большую часть лета прожила на кордоне. Устанавливая опоры и укладывая настил, они стали одними из первых, кто своими глазами увидел, как в первую протоку, заливая опоры переправы, пришла вода.

В последних числах августа была организована корпоративная волонтёрская помощь строителям-мостовикам. Волонтёры под лозунгом «Понеслось» помогли укрепить опоры у строящейся пешеходной переправы и частично застелить настил.

К концу сентября все работы по возведению пешеходных переправ были завершены. Теперь в планах заповедника – постройка настильной тропы и смотровых площадок на острове между двумя пешеходными переправами.
Забайкальский край заповедник

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