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В Бурятии проведут конкурс чтецов по Брайлю

В Бурятии проведут конкурс чтецов по Брайлю
Общество,  Фото:pixabay.com
К участие приглашаются инвалиды по зрению

С 1 по 14 ноября в Бурятии пройдёт республиканский конкурс чтецов по Брайлю «Лучший чтец по Брайлю». Мероприятие состоится в национальной библиотеке РБ в рамках Месяца Белой трости.

Участникам будет предложено чтение текста рельефно-точечного шрифта на бумажном носителе без предварительной подготовки за 3 минуты. Оценивается фактический объём текста (количество знаков). Чтение должно быть в оптимальном разговорном темпе, осознанным, беглым, правильным и выразительным.

Основные критерии оценки:
- техника чтения (свобода звучания голоса, чёткая дикция, правильная орфоэпия – правильность произношения слов и ударений в них);
- искусство чтения (соблюдение авторской строки, пауз, правильная расстановка логических ударений);
- культура чтения (манеры, собранность).

Оценивается текст по количеству прочитанных знаков. Ошибками считаются:
- искажение читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, слов);
- нечёткая дикция;
- неправильная орфоэпия (неправильное произношение слов и ударений в них);
- чтение всего текста без смысловых пауз и логических ударений;
- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.

К участию в конкурсе приглашаются инвалиды по зрению, как взрослые, так и дети. Взрослые участники будут соревноваться в двух номинациях: «Со школой» (получившие навыки чтения в учебных заведениях) и «Без школы» (овладевшие чтением самостоятельно).

За справками можно обратиться в центр обслуживания граждан с ограничениями жизнедеятельности, в том числе слепых и слабовидящих, сообщает пресс-служба нацбиблиотеки.

Возрастное ограничение 6+
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