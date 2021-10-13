Пауэрлифтеры Бурятии выиграли чемпионат и первенство ДФО

Сборная республики завоевала 46 медалей
Сборная Бурятии по пауэрлифтингу в составе 30 человек приняли участие в чемпионате и первенстве Дальневосточного федерального округа по пауэрлифтингу, которые прошли в Чите на прошлой неделе. В соревнованиях приняло участие более 350 спортсменов со всего Дальнего Востока, команда Бурятии была самой многочисленной.
Успешно начали выступление юные спортсменки республики. Вера Б. в весовой категории 52 кг заняла I место в экипировочном жиме лёжа среди девушек до 18 лет и III место в классическом жиме лёжа среди женщин. В классическом жиме лёжа среди девушек до 18 лет не было равных Марии С. в весовой категории 76 кг. Виктория И. завоевала «золото» в экипировочном жиме лёжа и «серебро» в классическом жиме лежа в весовой категории 57 кг среди девушек до 18 лет. I место в экипировочном жиме лёжа и II место в классическом жиме лёжа среди девушек до 18 лет у Кристины К. I место в экипировочном жиме лежа среди юниорок до 23 лет и II место среди женщин заняла Елена Былкова. Виктория З. и Мария П. стали лучшими в классическом жиме лёжа среди девушек до 18 лет в своих весовых категориях.
Оксана Ильина стала абсолютным чемпионом ДФО в экипировочном жиме лёжа среди девушек-юниоров до 23 лет и заняла I место в экипировочном жиме лёжа среди женщин. Мастер спорта России Алина Тюкавкина в экипировочном жиме лёжа среди женщин заняла I и II места в абсолютном первенстве ДФО. Мастер спорта международного класса Ольга Нартуева в экипировочном жиме лёжа среди женщин заняла два I места в абсолютном первенстве ДФО в весовой категории 57 кг. Александра Извекова завоевала золотую медаль в классическом жиме лёжа среди женщин в весовой категории 52 кг. Мастер спорта международного класса Татьяна Зубрицкая в экипировочном жиме лёжа среди ветеранов заняла I место и I место в абсолютном первенстве ДФО среди ветеранов. В экипировочном жиме лёжа среди женщин I место у Марии Батуриной в весовой категории 72 кг.
Самый юный спортсмен в команде республики Борис Б. в классическом жиме лёжа среди юношей до 18 лет занял I место и III место среди мужчин в весовой категории 59 кг. В экипировочном жиме лёжа среди мужчин в весовой категории 59 кг у Алдара Дамбиева. Мастер спорта России Андрей Шваньков завоевал «золото» в экипировочном жиме лёжа среди мужчин в весовой категории 66 кг. Мастер спорта России Николай Адактуев стал лучшим в классическом и экипировочном жиме лёжа. Зуев Антон в экипировочном жиме лёжа среди мужчин взрослой категории занял II место. В весовой категории 83 кг Руслан Орозбаев поднялся на высшую ступень пьедестала в экипировочном жиме лёжа среди ветеранов. Мастер спорта России Михаил Вусович в классическом жиме лёжа среди занял III место. Сразу в двух номинациях лучшим стал Владимир Колмаков в весовой категории. В классическом жиме лёжа среди мужчин Радик Андресян занял I место. Также не было равных в двух номинациях Евгению Афанасьеву в весовой категории 93 кг, Энверу Ниязиеву в весе 105 кг. Евгений Чукланов занял II место в экипировочном жиме лёжа, I место в классическом жиме лежа среди мужчин и III место в абсолютном первенстве ДФО. В классическом жиме лежа среди мужчин в весовой категории 120 кг бронзовая медаль у Бориса Моглоева.
По итогам чемпионата и первенства у сборной Бурятии I общекомандное место. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
Пауэрлифтеры Бурятии выиграли чемпионат и первенство ДФО
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