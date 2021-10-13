Лауреатов и призёров конкурса наградят дипломами и памятными призами
В Бурятии объявлено о проведении республиканского конкурса в сфере молодёжной политики «Признание – 2021». Цель конкурса – признание опыта и достижений в сфере молодёжной политики, осуществляемой на территории республики.
Номинации среди физических лиц:
- Лучший специалист по молодёжной политике МО;
- Лучший специалист по реализации жилищных программ для молодёжи.
Номинации среди юридических лиц и молодёжных объединений:
- Лучшая молодёжная общественная организация;
- Лучшее МО / городской округ по реализации молодёжной политики РБ;
- Лучшее образовательное учреждение высшего и среднего профессионального образования по реализации молодёжной политики РБ;
- Лучший молодёжный совет учреждения, предприятия;
- Лучшая организация в развитии корпоративного волонтёрства;
- Лучший студенческий клуб учреждений высшего и среднего профессионального образования.
Номинации независимо от правового статуса:
- Молодёжный проект года;
- Лучший молодёжный аккаунт/блог в социальных сетях;
- Меценат года.
Заявки принимаются на электронную почту mcrb03@yandex.ru с пометкой «Конкурс «Признание» до 15 ноября.
Положение размещено на сайте молодёжного центра РБ, сообщает пресс-служба центра.
Возрастное ограничение 16+
В Бурятии выберут лучших в молодёжной политике
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В тренировке участвовало несколько сотен военнослужащих
Принять участие в фестивале «Ха-ха-Харышта» может любой желающий
Экологический маршрут появился в городе Петровск-Забайкальский
Мероприятия в рамках форума продлятся до 15 октября
Соревнования среди ветеранов по вольной и греко-римской борьбе пройдут в Греции
Именинница за всю свою жизнь ни разу не была в поликлинике
Соревнования по спорту слепых проходили в Евпатории
В турнире также участвовали представители спорта глухих
Коллекция Игоря Сарапулова получил приз «За сохранение национальных традиций»
Сборная республики завоевала 46 медалей
Мужчина попросил вывезти незаконно вырубленные деревья своего знакомого
Пищеблок не отвечал всем санитарным требованиям
Жители республики в ближайшее время могут наблюдать задымления, не связанные с лесными пожарами
Управляющая организация неоднократно в течение года не исполняла выданные предписания
В других регионах России задержаны преступники из Бурятии