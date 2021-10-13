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В Бурятии выберут лучших в молодёжной политике

В Бурятии выберут лучших в молодёжной политике
Общество,  Фото:pixabay.com
Лауреатов и призёров конкурса наградят дипломами и памятными призами

В Бурятии объявлено о проведении республиканского конкурса в сфере молодёжной политики «Признание – 2021». Цель конкурса – признание опыта и достижений в сфере молодёжной политики, осуществляемой на территории республики.

Номинации среди физических лиц:
- Лучший специалист по молодёжной политике МО;
- Лучший специалист по реализации жилищных программ для молодёжи.

Номинации среди юридических лиц и молодёжных объединений:
- Лучшая молодёжная общественная организация;
- Лучшее МО / городской округ по реализации молодёжной политики РБ;
- Лучшее образовательное учреждение высшего и среднего профессионального образования по реализации молодёжной политики РБ;
- Лучший молодёжный совет учреждения, предприятия;
- Лучшая организация в развитии корпоративного волонтёрства;
- Лучший студенческий клуб учреждений высшего и среднего профессионального образования.

Номинации независимо от правового статуса:
- Молодёжный проект года;
- Лучший молодёжный аккаунт/блог в социальных сетях;
- Меценат года.

Заявки принимаются на электронную почту mcrb03@yandex.ru с пометкой «Конкурс «Признание» до 15 ноября.

Положение размещено на сайте молодёжного центра РБ, сообщает пресс-служба центра.

Возрастное ограничение 16+
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