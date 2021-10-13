В Бурятии выберут лучших в молодёжной политике

Лауреатов и призёров конкурса наградят дипломами и памятными призами



В Бурятии объявлено о проведении республиканского конкурса в сфере молодёжной политики «Признание – 2021». Цель конкурса – признание опыта и достижений в сфере молодёжной политики, осуществляемой на территории республики.



Номинации среди физических лиц:

- Лучший специалист по молодёжной политике МО;

- Лучший специалист по реализации жилищных программ для молодёжи.



Номинации среди юридических лиц и молодёжных объединений:

- Лучшая молодёжная общественная организация;

- Лучшее МО / городской округ по реализации молодёжной политики РБ;

- Лучшее образовательное учреждение высшего и среднего профессионального образования по реализации молодёжной политики РБ;

- Лучший молодёжный совет учреждения, предприятия;

- Лучшая организация в развитии корпоративного волонтёрства;

- Лучший студенческий клуб учреждений высшего и среднего профессионального образования.



Номинации независимо от правового статуса:

- Молодёжный проект года;

- Лучший молодёжный аккаунт/блог в социальных сетях;

- Меценат года.



Заявки принимаются на электронную почту mcrb03@yandex.ru с пометкой «Конкурс «Признание» до 15 ноября.



Положение размещено на сайте молодёжного центра РБ, сообщает пресс-служба центра.



Возрастное ограничение 16+

