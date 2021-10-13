В Улан-Удэ для школьников открылся патриотический музей

Общество, Фото: пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ

Он расположен в центре допризывной подготовки



12 октября в столице Бурятии прошло торжественное открытие музейной комнаты в центре допризывной подготовки и патриотического воспитания. Первыми посетителями стали заместитель руководителя администрации главы и правительства РБ по развитию гражданских инициатив Михаил Харитонов, представители комитета по образованию администрации Улан-Удэ, директора городских учреждений дополнительного образования детей.



В небольшой музейной комнате развернулась одна из выставок центра «Великая Отечественная Война. 1941 год». В планах, организация различных тематических выставок военно-патриотической направленности.



- Данная выставка относится к 1941 году, у нас также есть экспонаты, которые мы объединим по тематическим выставкам «Блокада Ленинграда», «Завершение Великой Отечественной войны», «Афганистан» и т.д., - отметил директор центра допризывной подготовки Олег Зайцев.



Центр допризывной подготовки сотрудничает с различными общественными организациями военно-патриотической направленности в том числе с региональным отделением Всероссийского военно-исторического общества в РБ. В рамках сотрудничества Михаил Харитонов вручил удостоверения членов РВИО представителям комитета по образованию, а также работникам центра.



В 2021 году центр получил оборудование на сумму более 700 тысяч рублей на развитие программ с военно-патриотическим уклоном «Музеевед» и «Музей боевой славы». В результате появилось 120 ученико-мест, сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.



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