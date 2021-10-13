Забайкальца осудили за наезд на 16-летнюю девушку

Пострадавшая скончалась в больнице



В Забайкалье прокуратура поддержала в суде гособвинение по уголовному делу в отношении 34-летного жителя. Он обвиняется в нарушении лицом, управляющим мотоциклом, правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть человека, совершённом в состоянии опьянения.



11 июля 2020 года пьяный мужчина управлял мотоциклом, не имея водительского удостоверения. Передвигаясь по улице посёлка Аксёново-Зиловское, он совершил наезд на пешехода – 16-летнюю девушку, передвигающуюся по краю проезжей части.



В результате ДТП девушка получила опасные для жизни тяжкие телесные повреждения, от которых она скончалась в больнице.



Подсудимый вину признал частично, пояснив, что был трезвым, а спиртное употребил уже после происшествия. Сторона обвинения представила суду совокупность доказательств, опровергающих эту позицию.



Суд признал водителя виновным и назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы, а также лишил права управлять транспортными средствами на 2 года 6 месяцев. Кроме того, суд взыскал с подсудимого по 700 тысяч рублей в пользу каждого из родителей погибшей в счёт возмещения морального вреда.



Приговор не вступил в законную силу, сообщили в краевой прокуратуре.

