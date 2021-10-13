В иркутской больнице после капремонта открылось отделение хирургии новорождённых

Деньги на ремонт выделили спонсоры
Отделение хирургии новорождённых и недоношенных детей открыли после капремонта в Иркутской Ивано-Матрёнинской больнице. Торжественное открытие отделения состоялось 12 октября. Ремонтные работы длились полгода. Средства на капремонт выделили спонсоры.
Как сообщил главный врач медучреждения Владимир Новожилов, на время ремонта отделение не закрывалось, детей продолжали лечить, оперировать, выхаживать – оказывать всю необходимую медицинскую специализированную помощь.
В отделении хирургии новорождённых теперь одновременно могут проходить лечение 30 малышей, из них шесть – нуждающиеся в круглосуточном непрерывном наблюдении, в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии.
Также появилось две дополнительные палаты «Мать и дитя», увеличилось количество мест для мам. Расширена материнская палата, она укомплектована новыми удобными кроватями и матрасами. Стены и потолок облицованы специальной плиткой, отвечающей требованиям к медицинским организациям. Кроме того, в отделении появились новые следящие мониторы, инфузоматы – аппараты, подающие внутривенно растворы с определённой скоростью.
- Много лет назад у нашего дружного коллектива возникла идея – создать отделение хирургии новорождённых. Мы это сделали, и сегодня мы с вами видим продолжение этой истории − отделение расширилось, оно стало более удобным и для пациентов, и для сотрудников, - отметил Владимир Новожилов.
Отделение хирургии новорождённых и недоношенных детей создано 25 лет назад. Подобное отделение − единственное в Сибири. В настоящее время здесь выполняются сложные реконструктивные операции у новорождённых и детей раннего возраста с патологией центральной нервной системы, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, выделительной системы, врождённых аномалиях магистральных сосудов, сообщили в пресс-службе минздрава региона.
- Центр хирургии новорождённых Иркутска известен далеко за пределами региона. В нём работают настоящие волшебники, которые спасают жизнь младенцам. Региональный минздрав и руководство медучреждения выражают благодарность спонсорам за помощь в обновлении отделения, - обратился глава министерства здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков.
В иркутской больнице после капремонта открылось отделение хирургии новорождённых
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