В Бурятии гендиректора наказали за медлительность

Прокуратура выявила нарушение в деятельности оптовой компании



Прокуратура Кяхтинского района Бурятии проверила исполнение трудового законодательства обществом с ограниченной ответственностью «Корса», основным видом деятельности которого является оптовая торговля древесным сырьём и лесоматериалами.



По закону на работодателей возложена обязанность при трудоустройстве граждан не позднее одного рабочего дня представлять в пенсионный орган отчёт для обеспечения реализации их прав в системе обязательного пенсионного страхования.



Однако генеральный директор общества этот отчёт представил спустя месяц после трудоустройства работника.



В отношении работодателя возбуждено административное дело. Мировым судьёй судебного участка № 3 Октябрьского района Улан-Удэ виновному назначено наказание в виде предупреждения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

