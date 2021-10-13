В Бурятии гендиректора наказали за медлительность

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Общество,  Фото:pexels.com
Прокуратура выявила нарушение в деятельности оптовой компании

Прокуратура Кяхтинского района Бурятии проверила исполнение трудового законодательства обществом с ограниченной ответственностью «Корса», основным видом деятельности которого является оптовая торговля древесным сырьём и лесоматериалами.

По закону на работодателей возложена обязанность при трудоустройстве граждан не позднее одного рабочего дня представлять в пенсионный орган отчёт для обеспечения реализации их прав в системе обязательного пенсионного страхования.

Однако генеральный директор общества этот отчёт представил спустя месяц после трудоустройства работника.

В отношении работодателя возбуждено административное дело. Мировым судьёй судебного участка № 3 Октябрьского района Улан-Удэ виновному назначено наказание в виде предупреждения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии. 
прокуратура

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