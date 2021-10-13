В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в Баргузинском районе Бурятии пункт приёма и отгрузки древесины нарушал закон в области охраны окружающей среды и природопользования.
Установлено, что у владельца лесоприёмного пункта отсутствовало свидетельство о государственной регистрации пункта, не было в наличии книги учёта принятой и отгруженной древесины, иных необходимых документов.
В отношении хозяйствующего субъекта возбуждено административное дело. Виновному назначено наказание в виде предупреждения, нарушения законодательства устранены, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии лесприёмный пункт не вёл учёт древесины
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