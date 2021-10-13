 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 октября

12 октября

Популярное

В Бурятии лесприёмный пункт не вёл учёт древесины

В Бурятии лесприёмный пункт не вёл учёт древесины
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В дело вмешалась прокуратура

Как выяснила прокурорская проверка, в Баргузинском районе Бурятии пункт приёма и отгрузки древесины нарушал закон в области охраны окружающей среды и природопользования.

Установлено, что у владельца лесоприёмного пункта отсутствовало свидетельство о государственной регистрации пункта, не было в наличии книги учёта принятой и отгруженной древесины, иных необходимых документов.

В отношении хозяйствующего субъекта возбуждено административное дело. Виновному назначено наказание в виде предупреждения, нарушения законодательства устранены, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. 
прокуратура

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии вводят систему пропуска QR-кодов
В Бурятии вводят систему пропуска QR-кодов
Общество, 13.10.2021
Во многие заведения можно будет попасть лишь по QR-коду 
В Бурятии прекращают курсирование две электрички
В Бурятии прекращают курсирование две электрички
Общество, 13.10.2021
Пассажиров просят планировать свои поездки с учётом изменений в расписании
Забайкалье присоединится к акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021»
Забайкалье присоединится к акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021»
Общество, 13.10.2021
Желающие смогут анонимно и бесплатно пройти тест на ВИЧ
В Бурятии местами мокрый снег
В Бурятии местами мокрый снег
Общество, 13.10.2021
Днём воздух прогреется до +11
В Улан-Удэ развернётся ярмарка костюмов
В Улан-Удэ развернётся ярмарка костюмов
Общество, 12.10.2021
Мероприятие проведут в этнографическом музее народов Забайкалья
В Чите новорожденную назвали древнегреческим именем
В Чите новорожденную назвали древнегреческим именем
Общество, 12.10.2021
Девочка получила имя в честь богини мудрости
В Бурятии выберут лучших школьных журналистов
В Бурятии выберут лучших школьных журналистов
Общество, 12.10.2021
Юнкоров республики приглашают на конкурс «Золотое перо»
Забайкалье примет фестиваль туризма «100 вёрст»
Забайкалье примет фестиваль туризма «100 вёрст»
Общество, 12.10.2021
Его посвятят природе и истории Ивано-Арахлейских озёр
В Бурятии военные на стрельбах «рисуют» звезду
В Бурятии военные на стрельбах «рисуют» звезду
Общество, 12.10.2021
Танкисты ВВО выполняют норматив по наведению приборов прицеливания
В Бурятии чемпионы по танковому биатлону делятся секретами
В Бурятии чемпионы по танковому биатлону делятся секретами
Общество, 12.10.2021
Разработанная система обучения поможет кандидатам на участие в отборочных этапах армейских игр

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^